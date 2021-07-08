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    Десятки українських туристів знову не можуть вилетіти з Туреччини (фото)

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    У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на ситуацію - Десятки українських туристів знову не можуть вилетіти з Туреччини (фото)
    У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на ситуацію
    Фото: censor.net

    У пасажирів закінчуються запаси води і їжі, серед них є сім'ї з маленькими дітьми

    Десятки українських туристів застрягли в аеропорту турецької Анталії, адже їх рейс на Одесу затримується більш ніж на 12 годин. Про це повідомив один з пасажирів, пише Цензор.НЕТ.

    «Причин затримки не називають, як і термінів подальшої затримки рейсу», – зазначив він.

    Виліт рейсу Qu 8312 авіакомпанії Azurair Ukraine відкладають кожен раз на кілька годин.

    У пасажирів закінчуються запаси води і їжі, серед них є сім'ї з маленькими дітьми.

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    Десятки українських туристів знову не можуть вилетіти з Туреччини (фото)
    Десятки українських туристів знову не можуть вилетіти з Туреччини (фото)

    У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на ситуацію.

    У коментарі НВ речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що один з пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на «гарячу лінію».

    «Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням. Консули докладають максимальних зусиль, щоб права українських громадян були повністю дотримані», - зазначив він. В авіакомпанії поки не коментують інцидент.

    Нагадаємо, раніше у МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ. Зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

    В аеропорту «Бориспіль» повідомляють про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.

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    Теги: Туреччина туризм літак МАУ аеропорт
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    Десятки українських туристів знову не можуть вилетіти з Туреччини (фото)