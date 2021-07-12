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    Росія проводить навчання в Чорному морі. Обстрілює умовних противників ракетами

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    Екіпаж російського фрегата &laquo;Адмірал Григорович&raquo; влаштував стрільби у Чорному морі - Росія проводить навчання в Чорному морі. Обстрілює умовних противників ракетами
    Екіпаж російського фрегата «Адмірал Григорович» влаштував стрільби у Чорному морі
    Фото: міноборони РФ

    Наступний етап навчань – відпрацювання ракетних ударів

    Фрегати Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович» і «Адмірал Ессен» проводять навчання в Чорному морі. Наступний етап - відпрацювання ракетних ударів. Про це повідомляє пресслужба Мміноборони Росії.

    «Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби», – повідомляє російське міноборони.

    Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.

    Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

    Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.

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    Теги: Росія Чорне море НАТО Міноборони Путін військові навчання військові корабель навчання море
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    Росія проводить навчання в Чорному морі. Обстрілює умовних противників ракетами