Росія проводить навчання в Чорному морі. Обстрілює умовних противників ракетами

Наступний етап навчань – відпрацювання ракетних ударів

Фрегати Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович» і «Адмірал Ессен» проводять навчання в Чорному морі. Наступний етап - відпрацювання ракетних ударів. Про це повідомляє пресслужба Мміноборони Росії.

«Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби», – повідомляє російське міноборони.

Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.

Нагадаємо, 10 липня у Чорному морі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. Вони тривали протягом двох тижнів. До спільних тренувань військово-морських сил України та другої постійної військово-морської групи НАТО цьогоріч приєдналася рекордна кількість учасників. Понад 30 держав направили 5 тисяч військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, а також 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Як повідомлялося, Путін вигнав у море усі кораблі Чорноморського флоту РФ, щоб «подивитися» Sea Breeze.