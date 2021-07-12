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    У Німеччині анонсували водневий літак на сорок пасажирів

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    Турбогвинтовий Dornier 328 в водневої лівреї - У Німеччині анонсували водневий літак на сорок пасажирів

    Турбогвинтовий Dornier 328 в водневої лівреї

    Фото: elektrovesti.net

    Перший випробувальний політ літака з водневим двигуном відбудеться в 2025 році

    Німецька авіакомпанія H2Fly і авіабудівник Deutsche Aircraft об'єднують зусилля для розробки водневого лайнера на базі пасажирського близькомагістрального турбогвинтового літака Dornier 328. Його перший випробувальний політ відбудеться в 2025 році, а комерційна діяльність почнеться в 2030 році, – повідомляють Elektrovesti.

    У стандартній конфігурації Dornier 328 розрахований на сорок пасажирів. Дальність польоту – 1850 км, максимальна швидкість – 620 км/год. Літак важить 9 тонн і оснащений двома турбогвинтовими двигунами Pratt & Whitney загальною потужністю 2179 к.с.

    У модифікації з водневими паливними елементами Dornier 328 поступиться базової моделі в швидкості (520 км/год) але дальність польоту залишиться колишньою. При цьому лайнер стане найпотужнішим водневим літаком – він буде володіти пікової потужністю в 3 МВт (4024 к.с.). Для порівняння: у американської ZeroAvia, яка займається переобладнанням літака Dornier 228, сукупна потужність двигунів складе 1,2 МВт.

    На рахунку у H2Fly, створеної інженерами Німецького аерокосмічного центру, вже є один сертифікований водневий літак – HY4. Він розроблений на базі електричного літака Pipistrel Taurus G4, але оснащений гібридною силовою установкою, що поєднує батареї з водневими паливними елементами.

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    Теги: Німеччина політ літак водень
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    У Німеччині анонсували водневий літак на сорок пасажирів