У Німеччині анонсували водневий літак на сорок пасажирів

Перший випробувальний політ літака з водневим двигуном відбудеться в 2025 році

Німецька авіакомпанія H2Fly і авіабудівник Deutsche Aircraft об'єднують зусилля для розробки водневого лайнера на базі пасажирського близькомагістрального турбогвинтового літака Dornier 328. Його перший випробувальний політ відбудеться в 2025 році, а комерційна діяльність почнеться в 2030 році, – повідомляють Elektrovesti.

У стандартній конфігурації Dornier 328 розрахований на сорок пасажирів. Дальність польоту – 1850 км, максимальна швидкість – 620 км/год. Літак важить 9 тонн і оснащений двома турбогвинтовими двигунами Pratt & Whitney загальною потужністю 2179 к.с.

У модифікації з водневими паливними елементами Dornier 328 поступиться базової моделі в швидкості (520 км/год) але дальність польоту залишиться колишньою. При цьому лайнер стане найпотужнішим водневим літаком – він буде володіти пікової потужністю в 3 МВт (4024 к.с.). Для порівняння: у американської ZeroAvia, яка займається переобладнанням літака Dornier 228, сукупна потужність двигунів складе 1,2 МВт.

На рахунку у H2Fly, створеної інженерами Німецького аерокосмічного центру, вже є один сертифікований водневий літак – HY4. Він розроблений на базі електричного літака Pipistrel Taurus G4, але оснащений гібридною силовою установкою, що поєднує батареї з водневими паливними елементами.