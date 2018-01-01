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    Стало відомо, хто минулого року найбільше заробив через ProZorro

    Переможець рейтингу виграв у 2017 році майже у трьох тисячах тендерів
    Фармацевтичний дистриб'ютор ТОВ «БаДМ-Б» за підсумками 2017 року стало лідером за кількістю виграних тендерів в системі електронних закупівель ProZorro. Про це повідомляє delo.ua. Згідно з даними, в минулому році компанія перемогла майже в трьох тисячах тендерів і заробила 533 млн гривень. Друге і третє місце відповідно
    • Сьогодні, 05:58
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    Система електронних закупівель ProZorro
    Система електронних закупівель ProZorro

    Переможець рейтингу виграв у 2017 році майже у трьох тисячах тендерів

    Фармацевтичний дистриб'ютор ТОВ «БаДМ-Б» за підсумками 2017 року стало лідером за кількістю виграних тендерів в системі електронних закупівель ProZorro.

    Про це повідомляє delo.ua.

    Згідно з даними, в минулому році компанія перемогла майже в трьох тисячах тендерів і заробила 533 млн гривень.

    Друге і третє місце відповідно посіли ТОВ «Український папір», яке виграло 2,6 тис. тендерів (277 млн гривень) і ТОВ «Альянс Еволюшн» - 2,2 тис. тендерів (505 млн гривень). У п'ятірку лідерів за кількістю виграних тендерів також увійшли ТОВ «Епіцентр К» (1,6 тис. тендерів на 144 млн гривень) і ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» (1,4 тис. тендерів на 269 млн гривень ).

    За сумою виграних тендерів рейтинг очолив «Нафтогаз». У 2017 році компанія закрила 18 тендерів на загальну суму в 25,3 млрд гривень.

    Компанія ТОВ «Автомагістраль-Південь»  уклала 92 тендера на 11,2 млрд гривень. Трійку лідерів замикає ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» - 5,4 млрд гривень (112 тендерів). На п'ятому і четвертому місці ТОВ «Інтерпайп Україна» - 3,96 млрд гривень (72 тендера) та ТОВ «ПБС» - 3,84 млрд гривень (40 тендерів).

    Нагадаємо, у 2017 році «Львівгаз збут» переміг у 65% тендерів на майданчику ProZorro.

    Також повідомлялося, що «Сумигаз Збут» переміг більш ніж в 80% тендерів ProZorro.

    До слова, перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що періодично в різних законопроектах спливають якісь правки, які намагаються поставити систему ProZorro під контроль чи щось вивести з-під неї, або обмежити використання. 

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