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    Стало відомо, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади

    Україна з 13 грудня присутня в списку країн експорту зброї з Канади
    Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади. Про це вона заявила на спільній з главою українського МЗС прес-конференції. «В Україні вже відомо про включення України до списку країн, яким дозволено продавати зброю. Україна з 13 грудня вже є у цьому списку. У
    • 21 Грудня, 23:46
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    Христя Фріланд
    Христя Фріланд

    Україна з 13 грудня присутня в списку країн експорту зброї з Канади

    Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади.

    Про це вона заявила на спільній з главою українського МЗС прес-конференції.

    «В Україні вже відомо про включення України до списку країн, яким дозволено продавати зброю. Україна з 13 грудня вже є у цьому списку. У Канаді існує складний процес контролю експорту зброї. Це велика відповідальність для нашого уряду», - заявила Фріланд.

    За словами глави канадського МЗС, необхідно, щоб був запит на купівлю зброї від країни.

    «Поки таке прохання від України не надходило», - резюмувала Фріланд.

    Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою

    Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

    Раніше  Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

    Джерело: РБК-Україна

    МЗС зброя Канада Україна
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