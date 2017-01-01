Стало відомо, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади

Україна з 13 грудня присутня в списку країн експорту зброї з Канади

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади. Про це вона заявила на спільній з главою українського МЗС прес-конференції. «В Україні вже відомо про включення України до списку країн, яким дозволено продавати зброю. Україна з 13 грудня вже є у цьому списку. У



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Христя Фріланд

Україна з 13 грудня присутня в списку країн експорту зброї з Канади

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади.

Про це вона заявила на спільній з главою українського МЗС прес-конференції.

«В Україні вже відомо про включення України до списку країн, яким дозволено продавати зброю. Україна з 13 грудня вже є у цьому списку. У Канаді існує складний процес контролю експорту зброї. Це велика відповідальність для нашого уряду», - заявила Фріланд.

За словами глави канадського МЗС, необхідно, щоб був запит на купівлю зброї від країни.

«Поки таке прохання від України не надходило», - резюмувала Фріланд.

Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою

Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

Джерело: РБК-Україна