Стало відомо, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади
- 21 Грудня, 23:46
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Україна з 13 грудня присутня в списку країн експорту зброї з Канади
Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади.
Про це вона заявила на спільній з главою українського МЗС прес-конференції.
«В Україні вже відомо про включення України до списку країн, яким дозволено продавати зброю. Україна з 13 грудня вже є у цьому списку. У Канаді існує складний процес контролю експорту зброї. Це велика відповідальність для нашого уряду», - заявила Фріланд.
За словами глави канадського МЗС, необхідно, щоб був запит на купівлю зброї від країни.
«Поки таке прохання від України не надходило», - резюмувала Фріланд.
Раніше Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою
Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.
Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.
Джерело: РБК-Україна