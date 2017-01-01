Клімкін анонсував запуск прямого авіасполучення між Україною і Канадою

Клімкін і Фріланд обговорили відкриття спільного представництва у Вашингтоні

Між Україною і Канадою може з'явитися прямий авіарейс. Про це на прес-конференції Міністерства закордонних справ (МЗС) України заявив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з главою МЗС Канади Христею Фріланд. «Ми говорили про відкриття спільного представництва у Вашингтоні. Україна повинна бути в Канаді скрізь», - заявив



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Павло Клімкін

Клімкін і Фріланд обговорили відкриття спільного представництва у Вашингтоні

Між Україною і Канадою може з'явитися прямий авіарейс. Про це на прес-конференції Міністерства закордонних справ (МЗС) України заявив міністр Павло Клімкін за результатами зустрічі з главою МЗС Канади Христею Фріланд.

«Ми говорили про відкриття спільного представництва у Вашингтоні. Україна повинна бути в Канаді скрізь», - заявив Клімкін.

За словами міністра закордонних справ, сторони також говорили про відкриття прямого рейсу з України в Канаду.

Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.

Джерело: РБК-Україна