Стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску



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Пункт пропуску «Золоте» не вдається відкрити з березня 2016 року через обстріл бойовиків

Пішохідний пункт пропуску «Станиця Луганська» залишається єдиним КПВВ на Луганщині

Через ремонт єдиний на Луганщині контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Станиця Луганська» не працюватиме з 2 по 7 вересня.

З такою ініціативою виступила обласна влада. Луганська ОДА звернулась до Уряду з пропозицією винести на чергове засідання Тристоронньої контактної групи питання про тимчасове призупинення роботи КПВВ «Станиця Луганська».

Голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз у коментарі Громадському розповів, що під час будівництва КПВВ «Станиця Луганська» був розрахований на те, що його перетинатимуть до 2 тисяч людей на день, однак протягом останніх трьох років його переходять по 10 тисяч людей щодня.

«Через це люди знаходяться по 6-7 годин на сонці або під дощем. Я називаю цю дорогу дорогою пекла», — зазначив він.

За словами Гарбуза, на початку вересня з КПВВ будуть прибрані вагончики та змонтовані нові конструкції, покладений новий асфальт, підключать мережі водопостачання та водовідведення. На все це буде витрачено близько 1,5 мільйони гривень.

Разом з тим, Гарбуз прогнозує, що КПВВ не перетинатимуть більше 10 тисяч людей на добу, але, натомість, буде збільшено швидкість, з якою люди проходять пункт пропуску.

За підрахунками голови ОДА, середній час перетину КПВВ може складати близько однієї години.

Також Юрій Гарбуз повідомив, що вдень роботи з реконструкції неможливо виконати через сильне навантаження на КПВВ, а вночі — через близькості вогневих позицій «ЛНР».

Прикордонники подали пропозиції на збільшення чисельності військовослужбовців на КПВВ «Станиця Луганська» з 24 до 40, повідомив Громадському заступник командувача Обʼєднаних сил із застосування підрозділів Державної прикордонної служби України Віталій Монастирський. За його словами, дасть змогу зменшити черги на пункті пропуску.

Пішохідний пункт пропуску «Станиця Луганська» залишається єдиним КПВВ на Луганщині. Пункт пропуску «Золоте» не вдається відкрити з березня 2016 року через обстріли бойовиків.