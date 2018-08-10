Стало відомо про стан постраждалих у ДТП з маршруткою на Запоріжжі



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Фото: 061.ua Місце ДТП

Медики говорять, що декілька потерпілих знаходяться в украй важкому стані

У Запорізьку обласну лікарню госпіталізували вісім людей, з яких семеро дорослих і одна дитина 2011 року народження, які постраждали у ДТП з маршруткою.

Про це повідомив головлікар обласної лікарні Ігор Шишка, інформує місцеве видання 061.ua.

«Дитина знаходиться в украй важкому стані, була зупинка серця, зараз заради його порятунку спільно працюють бригади лікарів анестезіологів і реаніматологів. Двоє пацієнтів знаходяться в реанімації, інші - у відділеннях хірургії, нейрохірургії і травматології. У зв'язку із закінченням робочого дня, додатково викликані співробітники лікарні, щоб посилити бригади надання екстреної допомоги», - відмітив головлікар.

За його словами, зараз постраждалим проводиться комплексна діагностика для виявлення ушкоджень, їх характеру і об'єму, щоб визначити подальшу тактику лікування пацієнтів.

Медики говорять, що декілька потерпілих знаходяться в украй важкому стані і тому дані про потерпілих і загиблих постійно змінюються.

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Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей.