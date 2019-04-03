Стало відомо, скільки коштуватиме квиток на потяг «Мукачево-Кошице»



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Потяг курсуватиме двічі на добу

Квиток на міжнародний потяг «Мукачево-Кошице» коштуватиме 7,5 євро. Про це повідомив портал Mukachevo.net.

Потяг матиме 2 комфортні вагони, розраховані на 78 чоловік.

Обіцяють також впровадити можливість купити стоячі квитки на «Кошице-Чоп» або «Чоп-Кошице». На цьому наполягла словацька сторона. Вони переконані, що така опція буде цікава, в першу чергу, студентам.

Нагадаємо, з 2 квітня вирушив тестовий потяг сполученням Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево. З України до Словаччини тепер можна доїхати за 4 години.

Регулярні рейси почнуться з 9 червня.

За попередньою інформацією, у планах «Укрзалізниця» також запуск потягів до Берліна.