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    Стало відомо, скільки коштуватиме квиток на потяг «Мукачево-Кошице»

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    Стало відомо, скільки коштуватиме квиток на потяг «Мукачево-Кошице»

    Потяг курсуватиме двічі на добу

    Квиток на міжнародний потяг «Мукачево-Кошице» коштуватиме 7,5 євро. Про це повідомив портал Mukachevo.net.

    Потяг матиме 2 комфортні вагони, розраховані на 78 чоловік.

    Обіцяють також впровадити можливість купити стоячі квитки на «Кошице-Чоп» або «Чоп-Кошице». На цьому наполягла словацька сторона. Вони переконані, що така опція буде цікава, в першу чергу, студентам.

    Нагадаємо, з 2 квітня вирушив тестовий потяг сполученням Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево. З України до Словаччини тепер можна доїхати за 4 години.

    Регулярні рейси почнуться з 9 червня.

    За попередньою інформацією, у планах «Укрзалізниця» також запуск потягів до Берліна. 

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