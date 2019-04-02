До Мукачева прибув перший поїзд із словацького Кошице



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Регулярне пасажирське сполучення із Словаччиною запустять у червні

З України до Словаччини можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за чотири години

У вівторок, 2 квітня, у Мукачеві на Закарпатті зустрічають перший поїзд з Кошице.

Про це у Facebook написав голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Це поки тестовий рейс. Регулярне пасажирське сполучення, як і обіцяли, плануємо запустити вже у червні», - зазначив Кравцов.

Він зауважив, що з українського вокзалу до Словаччини можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за чотири години. «Маршрут такий - «Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево»,- повідомив керівник «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема, запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице.