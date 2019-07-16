Стало відомо, яких послів замінить Зеленський



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Список послів, які підпадають під ротацію, повідомлять 16 липня до кінця дня

Президент Володимир Зеленський має намір замінити послів України у Швейцарії, на Кіпрі, в Аргентині і США. Країн Великої сімки, крім США, в списку поки немає, хоча їх теж хочуть міняти.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

«У зв'язку з новим етапом у політичному житті України після виборів Зеленський хоче поміняти послів, передусім у країнах Великої сімки. Але проблема в тому, що наразі немає кандидатур їм на заміну. Тому в нинішньому списку країн Великої сімки немає (крім США). Там є Ватикан, Швейцарія, Аргентина, В'єтнам, Йорданія, Вірменія, Кіпр, ПАР», - розповів співрозмовник.

Зазначається, що список ініціював заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко. Багато з тих, кого він пропонує відкликати, виконують обов'язки вже не першу каденцію.

Список послів, які підпадають під ротацію, повідомлять 16 липня до кінця дня.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. В пресслужбі глави держави заявили, що вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу, зокрема, і посла України в США.

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко на брифінгу 16 липня заявив, що більшість послів України, яких звільнять, перебувають на своїх посадах більше традиційного для української дипломатії терміну.



