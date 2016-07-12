Стан Кольченка у російській тюрмі погіршується: політв’язень сильно схуднув

Кольченко при зрості у 190 см важить 62 кілограми

Стан українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, погіршується, він сильно схуднув. Про це розповіла «Громадському радіо» мама Олександра Лариса Кольченко. «Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Хлопець 190 см зросту



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Кольченко при зрості у 190 см важить 62 кілограми

Стан українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, погіршується, він сильно схуднув. Про це розповіла «Громадському радіо» мама Олександра Лариса Кольченко.

«Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Хлопець 190 см зросту важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом «дефіцит ваги». Його здоров’я почало погіршуватися», — розповіла Кольченко.

Сьогодні Олександр Кольченко відзначає свій День народження.

«Це четвертий день народження у неволі. Перший свій день народження він провів у Лефортово, другий — у СІЗО у Ростові-на-Дону, третій і четвертий — у місті Копейськ Челябінської області. Це свято у нашій родині зі сльозами на очах», — зазначила мама Олександра.

Вона привітала сина листівкою. За її словами, листи від кримських друзів до нього не доходять.

Нагадаємо, 26 листопада у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

Акцію підтримали українці у Варшаві.

Нагадаємо, в серпні 2015 року суд в РФ назвав Олега Сенцова і Олександра Кольченка винними в створенні в Криму терористичної організації, в скоєнні двох терактів і підготовці ще одного, а також в спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні зброї.

Сенцов був засуджений до 20 років колонії, Кольченко – до 10 років позбавлення волі.