Українці в Польщі підтримали акцію до дня народження політв'язня Кольченка

Українські активісти зібрались у зоні прильоту, тримаючи в руках прапори України і таблички з прізвищами українських політв’язнів

У Варшавському аеропорту імені Шопена відбулась акція «Марне чекання», приурочена до дня народження ув'язненого в РФ активіста Олександра Кольченка. Українські активісти зібрались у зоні прильоту, тримаючи в руках прапори України і таблички з прізвищами українських політв’язнів, які утримуються у російських в’язницях,



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Українські активісти зібрались у зоні прильоту, тримаючи в руках прапори України і таблички з прізвищами українських політв’язнів

У Варшавському аеропорту імені Шопена відбулась акція «Марне чекання», приурочена до дня народження ув'язненого в РФ активіста Олександра Кольченка.

Українські активісти зібрались у зоні прильоту, тримаючи в руках прапори України і таблички з прізвищами українських політв’язнів, які утримуються у російських в’язницях, передає «Укрінформ».

«Сьогодні, у день народження одного з українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії - Олександра Кольченка, ми вирішили прийти до аеропорту, куди прилітають літаки з Росії, аби показати усьому світові, що ми його вітаємо і чекаємо на його повернення. Ми хочемо сказати це, насамперед, йому, а також усім тим, хто, можливо, вже й забув про те, що на сьогодні за гратами в Росії незаконно утримується близько 60 українців, прізвища яких ми також тримаємо сьогодні, аби нагадати про них у світі», - зазначила лідер «Євромайдану-Варшава» Наталя Панченко.

Участь в акції взяли понад 20 активістів.

Аналогічні заходи проходять у неділю також в аеропортах Києва, Одеси, Львова, Праги Бухареста, Гельсінкі.

Раніше у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

Нагадаємо, в серпні 2015 року суд в РФ назвав Олега Сенцова і Олександра Кольченка винними в створенні в Криму терористичної організації, в скоєнні двох терактів і підготовці ще одного, а також в спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні зброї.

Сенцов був засуджений до 20 років колонії, Кольченко – до 10 років позбавлення волі.