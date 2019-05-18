Стан здоров'я тяжкохворого політв'язня Бекірова погіршується – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Бекіров, зокрема, скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію

Стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів у Сімферополі.

Про це «Крим.Реалії» розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

За словами захисника, в результаті обстеження 14 травня кардіолог і ендокринолог зазначили, що стан Бекірова задовільний і порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.

«У нього досі високий рівень цукру – 16 ммоль/л (за норми – до 6,5 ммоль/л). Лікарі збільшили йому дозу інсуліну, і якщо зібрати всі прийоми за добу, буде понад 50 одиниць. І за такої кількості інсуліну цукор все одно зашкалює», – розповів Веліляєв.

За його словами, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію. Через велику кількість отримуваного інсуліну в активіста збільшилася і запалилася підшлункова залоза, що спричиняє сильний біль. Також він потерпає від сильного головного болю, набряклості тіла, лівої ноги, яка через малорухливість атрофується.

«На лівій нозі у нього немає вен, тому що їх використовували при операції на серці. На лівій нозі спереду утворилася свіжа трофічна виразка, він її заліковує мазями, але вона знову періодично з’являється», – сказав Веліляєв.

За словами адвоката, на умови тримання Бекіров не скаржиться, крім відсутності свіжого повітря.

«Зараз починається спека, недостатньо повітря. У нього в камері вікно навстіж 24 години, але кисню все одно не вистачає», – каже адвокат.

З урахуванням нових показників стану здоров’я Бекірова адвокат має намір домогтися зміни йому запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний з триманням у СІЗО, зокрема, на домашній арешт. Чергове засідання щодо продовження терміну арешту в ізоляторі – 5 червня.

Раніше адвокат повідомляв, що тяжкохворий політв’язень Бекіров має намір почати голодування.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.