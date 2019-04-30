Тяжкохворий політв’язень Бекіров має намір почати голодування - адвокат



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Український політв'язень Едем Бекіров

За словами адвоката, голодування Бекіров може просто не витримати

Український політв'язень Едем Бекіров, у якого поганий стан здоров'я, має намір оголосити голодування.

Про це в понеділок повідомив його адвокат Іслям Веліляєв у Facebook.

«26 квітня 2019 року в ході судового засідання у Верховному Суді Республіки Крим мій підзахисний Бекіров Едем заявив про намір оголосити голодування. Що довело мого підзахисного до такого ризикованого кроку? Який без того страждає на діабет, хворобу серця, інвалід першої групи, у якого, крім усього іншого, ампутована права нога. Причиною тому стало різке погіршення здоров'я Едем ага Бекірова. До цього призвело, по суті, неправомірна поведінка співробітників СІЗО», - заявив адвокат.

Він також додав, що співробітники медчастини СІЗО, де перебуває політв'язень, понад 10 днів колють йому інсулін, не вимірюючи рівень цукру в крові.

«Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медичної частини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами. Це може призвести до незворотних наслідків, аж до летального результату. За останньої моєї зустрічі з Едем його обличчя було набрякле, покрите бурими плямами. Він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівій стороні грудей», - розповів Іслям Веліляєв.

Адвокат додав, що голодування Бекіров може просто не витримати.

Напередодні виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що український політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя окупаційна влада РФ, вже понад тиждень не отримує необхідних медикаментів.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.