Стартував конкурс з відбору кандидатів на 26-ту українську антарктичну експедицію

У відомстві зазначили, що 26-та експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го відзначатимуть 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції «Фарадей», яка тепер має назву «Академік Вернадський».

«Зважаючи на пандемію Covid-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів», — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року.

Традиційно до 26-ї УАЕ відберуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, в експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

подання документів на розгляд – до 12 жовтня;

подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня;

фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;

колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

«Академік Вернадський» – це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядкували всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

Створили цю станцію як наукову базу «Фарадей» Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні.

Нагадаємо, що до України повернулися учасники антарктичної експедиції.