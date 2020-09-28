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    Стартував конкурс з відбору кандидатів на 26-ту українську антарктичну експедицію

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    &laquo;Академік Вернадський&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова - Стартував конкурс з відбору кандидатів на 26-ту українську антарктичну експедицію
    «Академік Вернадський» – це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова

    До 26-ї експедиції традиційно відберуть 12 учасників

    Національний антарктичний науковий центр МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

    У відомстві зазначили, що 26-та експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го відзначатимуть 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції «Фарадей», яка тепер має назву «Академік Вернадський».

    «Зважаючи на пандемію Covid-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів», — зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

    Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції «Академік Вернадський» в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року.

    Традиційно до 26-ї УАЕ відберуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, в експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

    Загалом відбір відбуватиметься у 4 етапи:

    • подання документів на розгляд – до 12 жовтня;
    • подання додаткових документів у разі проходження попереднього відбору – до 26 жовтня;
    • фахова співбесіда, медична комісія та психологічне тестування;
    • колективний тренінг для тих, хто попередньо пройде відбір до експедиції.

    «Академік Вернадський» – це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

    Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядкували всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

    Створили цю станцію як наукову базу «Фарадей» Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні.

    Нагадаємо, що до України повернулися учасники антарктичної експедиції.

    конкурс Антарктида Євген Дикий час
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