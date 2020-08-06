На українську арктичну станцію «Академік Вернадський» несподівано завітали пінгвіни



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Науковці говорять, що цьогоріч зима напрочуд тепла, тому п’ятеро пінгвінів вирішили не чекати до жовтня

Зазвичай пінгвіни залишають станцію наприкінці травня і повертаються у жовтні

На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» несподівано завітали п’ятеро пінгвінів. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що зазвичай вони не приходять взимку, але цьогоріч вона дуже тепла. Останній пінгвін полишив станцію наприкінці травня.

За словами біолога 25-ої УАЕ Олександра Салганського, зазвичай вони повертаються вже у другій половині жовтня (відповідає квітню у нашій півкулі).

Науковці говорять, що цьогоріч зима напрочуд тепла, тому п’ятеро пінгвінів вирішили не чекати так довго. Це пінгвіни дженту або субантарктичні, які є типовими мешканцями острову Галіндез, де розташована станція.

У центрі зазначають, що минулого року зима була суворою, острів майже повністю вкритий кригою, а цього — аномально теплою.

«Висота снігового покриву 46 см (для порівняння — два роки тому в такий само час ця цифра була втричі більшою — 151 см, у 2019 — 130 см). Вдень сніг тане, денна температура на станції плюсова — сьогодні +2,3 С°, а вчора цілих +4,1 С°», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося у лютому цього року, біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» з'явився «кривавий» сніг.