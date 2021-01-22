Ставнійчук розповіла, чим небезпечний законопроєкт про перехідний період для Криму й Донбасу

За словами Ставнійчук, новий законопроєкт від Мінреінтеграції послаблює позиції України

Проєкт Закону України «Про державну політику перехідного періоду» – це провокація, яка ставить хрест на переговорних позиціях України в«нормандського форматі» й Мінському процесі. Про це заявила заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Ставнійчук, цей законопроєкт означає фактичне припинення переговорів і «вихід із них у відверто нахабний спосіб».

«У разі оприлюднення і просто існування в інформаційному та політичному просторі він послаблює позиції України і зводить їх нанівець у прихований спосіб. По-друге, це проєкт, який знову розділяє політикум і людей всередині України. По-третє, юридична складова: це не професійний документ із точки зору законодавчої техніки і культури, з погляду розуміння предмету, меж і інструментів правового регулювання в Україні», – розповіла Ставнійчук.

Вона підкреслила, що за цим законопроєктом стоїть бажання сподобатися новій адміністрації в США, яка визначає Україну, як першу лінію боротьби з Росією.

Так юристка висміяла те, що апологети теперішнього мирного переговорного процесу розповідають, що можна повернутися до реінтеграції Донбасу через чверть століття.



Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду». Ознайомитися з надісланим експертному й науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням.

Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою й оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.