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    Ставнійчук розповіла, чим небезпечний законопроєкт про перехідний період для Криму й Донбасу

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    Текст проєкту закону &laquo;Про державну політику перехідного періоду&raquo; доступний для кожного - Ставнійчук розповіла, чим небезпечний законопроєкт про перехідний період для Криму й Донбасу
    Текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» доступний для кожного
    Фото з відкритих джерел

    За словами Ставнійчук, новий законопроєкт від Мінреінтеграції послаблює позиції України

    Проєкт Закону України «Про державну політику перехідного періоду» – це провокація, яка ставить хрест на переговорних позиціях України в«нормандського форматі» й Мінському процесі. Про це заявила заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За словами Ставнійчук, цей законопроєкт означає фактичне припинення переговорів і «вихід із них у відверто нахабний спосіб».

    «У разі оприлюднення і просто існування в інформаційному та політичному просторі він послаблює позиції України і зводить їх нанівець у прихований спосіб. По-друге, це проєкт, який знову розділяє політикум і людей всередині України. По-третє, юридична складова: це не професійний документ із точки зору законодавчої техніки і культури, з погляду розуміння предмету, меж і інструментів правового регулювання в Україні», – розповіла Ставнійчук.

    Вона підкреслила, що за цим законопроєктом стоїть бажання сподобатися новій адміністрації в США, яка визначає Україну, як першу лінію боротьби з Росією.

    Так юристка висміяла те, що апологети теперішнього мирного переговорного процесу розповідають, що можна повернутися до реінтеграції Донбасу через чверть століття.

    Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду». Ознайомитися з надісланим експертному й науковому середовищу драфтом проєкту закону можна за посиланням.

    Після збору пропозицій документ буде доопрацьовано та направлено на розгляд до Верховної Ради згідно з регламентом та процедурою й оприлюднено окремо з урахуванням пропозицій.

    Теги: Крим Росія Донбас окуповані території
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