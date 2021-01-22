В окупованому Криму у 2020 році зросли ціни на продукти

Вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому на одну людину на кінець грудня становила 4644,81 рубля

Мінімальний набір продуктів харчування в середньому став коштувати на понад 11% більше, ніж у 2019 році

В окупованому Криму протягом 2020 року вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому збільшилася на 11,1% до 4,644 тисяч рублів (понад 1780 грн), у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомляє підконтрольна Росії служба державної статистики, пише Крим.Реалії.

Згідно з опублікованими даними, вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому у Криму в розрахунку на одну людину на кінець грудня становила 4644,81 рубля (понад 1780 грн). У порівнянні з листопадом 2020 року, вартість збільшилася на 1,4%.

«У листопаді 2020 року в розрахунку на одну людину склала 4582,08 рубля і в порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 1,9%, з початку року ‒ на 9,6%», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Криму екологічна катастрофа: з кранів тече вода з аміаком.

20 грудня у Сімферополі сталася чергова аварія на водогоні, у зв'язку з цим мешканці десятка вулиць залишилися без води.