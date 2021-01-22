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    Думки вголос

    Росія вирішила віддати Медведчуку кількох полонених саме в День Соборності

    • Богдан Буткевич
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    Росія вирішила віддати Медведчуку кількох полонених саме в День Соборності

    Сподіваюся, ви ж не забули наскільки важливими для гебні й особисто Путіна є прив'язки до дат?

    Сподіваюся, всі ж розкусили задум кремляді з намаганнями всучити медведчуку 4 жінок з Донецька, одна з яких – дружина діючого бойовика так званої «линири»?

    Особисто куму Путіна Медведчуку. Саме на День Соборності.

    Окрім очевидних спроб підняти вартість Медведчука та тиску за допомогою заручників на Україну, як завжди й роблять терористи з Москви – вся ця бодяга саме зараз має символічний зміст.

    Сподіваюся, ви ж не забули наскільки важливими для гебні й особисто Путіна є прив'язки до дат?

    Тож, вони явно дуже хотіли нам всучити в обхід всіх правил 4 бранок саме на День Соборності. Ну, щоб символічно показати, що у нас – «громадянська війна», і треба скоріше сідати за стіл переговорів зі «своїми співгромадянами». І щоб обі*рати наш новий національний символ своїми брудними маніпуляціями.

    Недаремно вчора в засіданні ТКГ в Мінську взяв участь особисто Козак, замість пенсіча гризлова зазвичай. Який, за словами Денис Казанский, сильно нервував. Адже ця мерзотна спецоперація не вдалася. Тому він й намагався тиснути, щоб таки перехилити ситуацію на свій бік в останній момент.

    Не сумніваюся, що ватні помийки, за допомогою вати у «слугах народу», зараз розганятимуть г*вно-хвилю – ай-яй-яй, прокляті садисти не дали звільнити українських громадян. При всьому співчутті до людей, що знаходяться в полоні орків, слід розуміти, що не можна звільняти 4 людей ціною сотень інших, які залишаються в рашкінських тюрмах і є заручниками. Та іграшками в руках путіна та його кума.

    Тому, дякую всім причетним, хто унеможливив цю мерзотну провокацію.

    День Злуки – це День єдності українців, а не бридотних лімітрофів кремля.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук бойовики на Донбасі Путін обмін полоненими День Соборності
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