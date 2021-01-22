Росія вирішила віддати Медведчуку кількох полонених саме в День Соборності

Сподіваюся, ви ж не забули наскільки важливими для гебні й особисто Путіна є прив'язки до дат?

Сподіваюся, всі ж розкусили задум кремляді з намаганнями всучити медведчуку 4 жінок з Донецька, одна з яких – дружина діючого бойовика так званої «линири»?

Особисто куму Путіна Медведчуку. Саме на День Соборності.

Окрім очевидних спроб підняти вартість Медведчука та тиску за допомогою заручників на Україну, як завжди й роблять терористи з Москви – вся ця бодяга саме зараз має символічний зміст.

Сподіваюся, ви ж не забули наскільки важливими для гебні й особисто Путіна є прив'язки до дат?

Тож, вони явно дуже хотіли нам всучити в обхід всіх правил 4 бранок саме на День Соборності. Ну, щоб символічно показати, що у нас – «громадянська війна», і треба скоріше сідати за стіл переговорів зі «своїми співгромадянами». І щоб обі*рати наш новий національний символ своїми брудними маніпуляціями.

Недаремно вчора в засіданні ТКГ в Мінську взяв участь особисто Козак, замість пенсіча гризлова зазвичай. Який, за словами Денис Казанский, сильно нервував. Адже ця мерзотна спецоперація не вдалася. Тому він й намагався тиснути, щоб таки перехилити ситуацію на свій бік в останній момент.

Не сумніваюся, що ватні помийки, за допомогою вати у «слугах народу», зараз розганятимуть г*вно-хвилю – ай-яй-яй, прокляті садисти не дали звільнити українських громадян. При всьому співчутті до людей, що знаходяться в полоні орків, слід розуміти, що не можна звільняти 4 людей ціною сотень інших, які залишаються в рашкінських тюрмах і є заручниками. Та іграшками в руках путіна та його кума.

Тому, дякую всім причетним, хто унеможливив цю мерзотну провокацію.

День Злуки – це День єдності українців, а не бридотних лімітрофів кремля.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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