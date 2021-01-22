«Здають нерви»: топчиновник Путіна несподівано втрутився у засідання ТКГ

Дмитро Козак був дуже роздратований та говорив на засіданні емоційно

Росію на переговорах представляє Борис Гризлов, проте напередодні вперше прийшов заступник голови адміністрації президента РФ

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак вперше особисто взяв участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, яка відбулась 21 січня в онлайн-форматі.

Про це повідомив журналіст і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.

«У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло», – написав Казанський.

За його словами, Козак був дуже роздратований та говорив емоційно.

«Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали «дорожню карту», запропоновану Росією через своїх маріонеток. Видно, що у Козака здають нерви», – повідомив Казанський.

Він припустив, що керівництво Козака вимагає від нього результату, «якого немає».

«Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально – якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами, і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступник керівника адміністрації президента РФ», – додав Казанський.

Раніше голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що представники тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними