«Здають нерви»: топчиновник Путіна несподівано втрутився у засідання ТКГ
Росію на переговорах представляє Борис Гризлов, проте напередодні вперше прийшов заступник голови адміністрації президента РФ
Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак вперше особисто взяв участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, яка відбулась 21 січня в онлайн-форматі.
Про це повідомив журналіст і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.
«У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло», – написав Казанський.
За його словами, Козак був дуже роздратований та говорив емоційно.
«Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали «дорожню карту», запропоновану Росією через своїх маріонеток. Видно, що у Козака здають нерви», – повідомив Казанський.
Він припустив, що керівництво Козака вимагає від нього результату, «якого немає».
«Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально – якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами, і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступник керівника адміністрації президента РФ», – додав Казанський.
Раніше голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що представники тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними