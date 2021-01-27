  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов назвав хворобу, від якої помирає більшість українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Найчастіше причиною захворювань серця і судин є наша поведінка і звички &ndash;&nbsp;куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю</span> - Степанов назвав хворобу, від якої помирає більшість українців
    Найчастіше причиною захворювань серця і судин є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю

    Ішемічна хвороба серця, інсульт і гіпертонія – це ті хвороби, які найчастіше скорочують життя наших громадян

    В Україні до 67% смертей громадян настають саме через серцево-судинні захворювання

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

    «Серцево-судинні захворювання є причиною переважної більшості смертей, які фіксуються в Україні щороку. До 67% смертей настають через серцево-судинні захворювання», – наголосив він.

    Також Степанов пояснивщо вважається серцево-судинним захворюванням:

    • ішемічна хвороба серця (серцеві напади);
    • інсульт;
    • підвищений артеріальний тиск (гіпертонія);
    • захворювання периферичних артерій;
    • ревматична хвороба серця;
    • вроджені хвороби серця;
    • серцева недостатність.

    «Найчастіше причиною таких захворювань є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю», – зауважив міністр.

    Також Степанов повідомив, що на сьогоднішній день із онкологічними захворюваннями на обліку в медичних закладах України перебуває понад мільйон українців. Щороку 80 тисяч українців помирає від онкологічного захворювання.

    Теги: міністр алкоголь Максим Степанов хвороби харчування інсульт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies