Степанов назвав хворобу, від якої помирає більшість українців

Найчастіше причиною захворювань серця і судин є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю

Найчастіше причиною захворювань серця і судин є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю

Ішемічна хвороба серця, інсульт і гіпертонія – це ті хвороби, які найчастіше скорочують життя наших громадян

В Україні до 67% смертей громадян настають саме через серцево-судинні захворювання

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

«Серцево-судинні захворювання є причиною переважної більшості смертей, які фіксуються в Україні щороку. До 67% смертей настають через серцево-судинні захворювання», – наголосив він.

Також Степанов пояснив, що вважається серцево-судинним захворюванням:

ішемічна хвороба серця (серцеві напади);

інсульт;

підвищений артеріальний тиск (гіпертонія);

захворювання периферичних артерій;

ревматична хвороба серця;

вроджені хвороби серця;

серцева недостатність.

«Найчастіше причиною таких захворювань є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю», – зауважив міністр.

Також Степанов повідомив, що на сьогоднішній день із онкологічними захворюваннями на обліку в медичних закладах України перебуває понад мільйон українців. Щороку 80 тисяч українців помирає від онкологічного захворювання.