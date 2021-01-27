Степанов назвав хворобу, від якої помирає більшість українців
Ішемічна хвороба серця, інсульт і гіпертонія – це ті хвороби, які найчастіше скорочують життя наших громадян
В Україні до 67% смертей громадян настають саме через серцево-судинні захворювання
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
«Серцево-судинні захворювання є причиною переважної більшості смертей, які фіксуються в Україні щороку. До 67% смертей настають через серцево-судинні захворювання», – наголосив він.
Також Степанов пояснив, що вважається серцево-судинним захворюванням:
- ішемічна хвороба серця (серцеві напади);
- інсульт;
- підвищений артеріальний тиск (гіпертонія);
- захворювання периферичних артерій;
- ревматична хвороба серця;
- вроджені хвороби серця;
- серцева недостатність.
«Найчастіше причиною таких захворювань є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю», – зауважив міністр.
Також Степанов повідомив, що на сьогоднішній день із онкологічними захворюваннями на обліку в медичних закладах України перебуває понад мільйон українців. Щороку 80 тисяч українців помирає від онкологічного захворювання.