Оперативні дані МОЗ: в Україні 3 776 нових хворих на ковід і понад 2,4 тисячі госпіталізацій

Минулої доби було здійснено 47 120 тестувань на коронавірус

Вчора було госпіталізовано 2 430 осіб з діагнозом ковід

За минулу добу 26 січня в Україні було виявлено 3 776 нових хворих на коронавірус. Це на майже тисячу хворих більше, ніж було виявлено днем раніше, 25 січня, коли в Україні зафіксували 2 779 нових випадків хвороби.

Також вчора на ковід захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники. Такі дані вранці 27 січня оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він додав, що вчора було госпіталізовано 2 430 осіб з діагнозом ковід. Від ускладнень померли 145 пацієнтів. Також минулої доби одужало 14 250 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що імунолог дав новий прогноз про розвиток Covid-19 в Україні.