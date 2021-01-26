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    В Україні – понад мільйон онкохворих

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    35% злоякісних новоутворень були виявлені на&nbsp;третій-четвертій стадії захворювання - В Україні – понад мільйон онкохворих
    35% злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання
    Фото з відкритих джерел

    Щороку 80 тисяч українців помирає від онкологічного захворювання

    На сьогоднішній день із онкологічними захворюваннями на обліку в медичних закладах України перебуває понад мільйон українців. Щороку 80 тисяч українців помирає від онкологічного захворювання. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Наразі на обліку в закладах охорони здоров’я України перебуває близько 1 мільйона пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними національного канцер-реєстру, щороку онкозахворювання стає причиною смерті близько 80 тисяч наших громадян», - заявив Степанов.

    Міністр відзначив, що у 2019 році 35% злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання.

    «Тобто, ми маємо дуже мало саме раннього виявлення. Ще важлива складова надання якісної медичної допомоги - це повноцінне фінансування та реалістичні тарифи, які ґрунтуються на реальній вартості медичних послуг. Реальна вартість - вартість в яку входять всі без виключення лікарські засоби, медичні вироби, які необхідні для лікування, щоб на цьому ніхто не економив. І входить гідна заробітна плата медичних працівників, щоб вони могли дійсно якісно надавати цю медичну допомогу», - додав урядовець.

    До слова, у ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем. Також у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік. 

    Нещодавно у прокуратурі повідомили, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень.

     Читайте також: Кошти онкохворих «перекинули» на дороги. В уряді кажуть, що так буде краще
    Теги: медицина лікар лікарня фінансування Максим Степанов хвороби онкологія
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