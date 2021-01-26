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    Здоров'я

    Імунолог дав новий прогноз про розвиток Covid-19 в Україні

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    Імунолог дав новий прогноз про розвиток Covid-19 в Україні - Імунолог дав новий прогноз про розвиток Covid-19 в Україні
    Імунолог дав новий прогноз про розвиток Covid-19 в Україні

    Україна отримає імунітет самим середньовічним способом

    Коронавірус в Україні піде на спад вже влітку, і жителі країни отримають колективний імунітет. Однак восени ще можливі спалахи захворювання.

    Як зазначив імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський в інтерв'ю для «Українських новин», Україна отримає імунітет самим середньовічним способом.

    «До літа ми будемо мати вже колективний імунітет, на жаль, ми його одержимо у дурний середньовічний спосіб – всі ми перехворіємо. Ну всі, чи не всі, однак 2/3 буде досить, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби. Швидше за все, влітку захворюваність піде на спад, а восени – або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть лише невеликі регіональні спалахи. У світі буде це «ковбасити» ще до кінця року», – вважає лікар.

    Він додав, що колективний імунітет замінить вакцинацію, але це дасться «великою кров'ю» і втратами.

    «Як у всіх інфекційних захворюваннях – коли перехворіє близько 80% популяції, то просто хворіти вже буде нікому», – пояснив Борис Донський.

    Нагадаємо, за минулу добу, 25 січня, в Україні було виявлено 2 779 нових хворих на коронавірус.

    Зазначимо, що другу добу поспіль МОЗ фіксує різкий спад захворювання на коронавірус.

    Також за минулу добу госпіталізували з ковідом 891 особу. Від ускладнень хвороби померло 133 людини. Вчора одужало – 12 538 осіб. Також учора на ковід захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників. 

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    Теги: реформа лікар Україна хвороби імунітет коронавірус
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