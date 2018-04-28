Суддя Подільського суду у Києві, що попався на хабарі, отримав підозру

Підозру підписав керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

27 квітня судді Подільського районного суду м. Києва, а також заступнику керівника апарату цього ж суду повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро України. Підозру судді підписав керівник



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Підозру підписав керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

27 квітня судді Подільського районного суду м. Києва, а також заступнику керівника апарату цього ж суду повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Підозру судді підписав керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Як встановило слідство, заступник керівника апарату Подільського районного суду м. Києва у змові з суддею цього ж суду вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду в сумі 10 тис. дол. США. В обмін на ці кошти вони обіцяли вплинути на іншого суддю цього ж суду, аби той ухвалив рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії відшкодувати матеріальні збитки, упущену вигоду та компенсувати моральну шкоду, завдану діями відповідача.

У ході слідчих дій (обшуків), проведених цього ж дня детективами Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено частину одержаної неправомірної вигоди.

Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн.