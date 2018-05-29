Столтенберг назвав Україну цінним партнером НАТО
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
За словами Столтенберга, Грузія і Україна є особливо цінними і дуже близькими партнерами НАТО
Північноатлантичний альянс буде і надалі надавати підтримку Грузії й Україні.
Відповідну заяву на прес-конференції у Варшаві в понеділок зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише «Інтерфакс-Україна».
«НАТО буде продовжувати надавати політичну і практичну підтримку Грузії й Україні», - сказав він.
За словами Столтенберга, Грузія і Україна є особливо цінними і дуже близькими партнерами НАТО.
Нагадаємо, у п’ятницю, 25 травня, у Варшаві стартували весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО.
Столтенберг також заявив, що Росія має визнати свою провину в аварії МН17.