Столтенберг назвав Україну цінним партнером НАТО

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг

За словами Столтенберга, Грузія і Україна є особливо цінними і дуже близькими партнерами НАТО

Північноатлантичний альянс буде і надалі надавати підтримку Грузії й Україні.

Відповідну заяву на прес-конференції у Варшаві в понеділок зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише «Інтерфакс-Україна».

«НАТО буде продовжувати надавати політичну і практичну підтримку Грузії й Україні», - сказав він.

За словами Столтенберга, Грузія і Україна є особливо цінними і дуже близькими партнерами НАТО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 травня, у Варшаві стартували весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Столтенберг також заявив, що Росія має визнати свою провину в аварії МН17.