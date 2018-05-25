У Варшаві стартує Парламентська асамблея НАТО: розглянуть гібридні загрози з боку Росії

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Архівне фото Парламентська асамблея НАТО

Українську делегацію на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО очолюватиме народний депутат Ірина Фриз

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО розпочинається у п'ятницю у Варшаві.

Упродовж чотирьох днів 260 делегатів з 29-ти країн-членів Альянсу, представники 16-ти асоційованих країн та спостерігачі з 8-ми країн, міжнародні експерти розглянуть актуальні питання безпеки, зокрема і гібридні загрози з боку Росії, повідомляє Укрінформ.

«Програма сесії включає дискусію щодо загроз для Альянсу зі Сходу, а також щодо витрат на оборону країн-членів», - наголошують організатори сесії.

Серед питань, які розглядатимуться у комісіях під час сесії, - виклики для міжнародної спільноти у контексті гібридних загроз з боку Росії, втручання Росії в перебіг виборів та референдумів у країнах Європи, викликів для НАТО на східному фланзі. Окрім того, обговорюватимуться також питання щодо ядерної програми Ірану, ситуації на Корейському півострові тощо.

У день завершення сесії, 28 травня, на ній виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Парламентської асамблеї Альянсу Паоло Аллі, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр РП Матеуш Моравецький та ін.

Українську делегацію на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО очолюватиме народний депутат Ірина Фриз.

Як відомо, у липні цього року в Брюсселі відбудеться саміт НАТО.

Парламентська асамблея НАТО заснована у 1955 році і є консультативним міжпарламентським органом Альянсу.