Генсек НАТО: Росія має визнати свою провину в аварії МН17

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг повністю згоден з висновками міжнародної комісії про причетність Росії до катастрофи рейсу МН17

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повністю згоден з висновками міжнародної комісії про причетність Росії до катастрофи рейсу МН17, який було збито на сході України в 2014 році.

Про це Столтенберг заявив під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Варшаві.

«Я згоден з оцінками уряду Нідерландів щодо малайзійського Боїнга: Росія має визнати відповідальність», - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 травня, у Варшаві стартували весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17.

Крім того, дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ще одного підозрюваного у справі про збиття рейсу МН17 біля Донецьку у 2014 році.

Очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Міністерство оборони Росії 25 травня заявило, що ракета, якою збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом, нібито не перебуває на озброєнні російської армії.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Джерело: Інтерфакс-Україна