«Страх: Трамп у Білому домі»: головні тези з нової книги легендарного журналіста WP



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Журналіст Боб Вудворд та його нова книга «Страх: Трамп у Білому домі»

Викривальні матеріали Боба Вудворда свого часу привели до відставки президента США Річарда Ніксона

У вересні виходить у світ нова книга про президента США Дональда Трампа, в якій він зображений небезпечно неосвіченим в світовій політиці, а його адміністрація – такою, що не виконує своїх функцій і яка загрузла у внутрішніх конфліктах.

Як пише «Голос Америки», книга легендарного журналіста та багаторічного редактора The Washington Post Боба Вудворда під назвою «Страх: Трамп у Білому домі», заснована на сотнях годин інтерв'ю з людьми, що мають безпосереднє відношення до президентства Трампа. Автор стверджує, що президент повністю поглинений кримінальним розслідуванням, присвяченим з'ясуванню того, чи перешкоджав він правосуддя щодо розслідування російського втручання у вибори, яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер.

За словами Вудворда, на початку цього року колишній адвокат Трампа Джон Дауд влаштував Трампу репетицію допиту про зв'язки між його передвиборним штабом і Росією, а також про його діяльність на посаді, однак президент так часто плутався у фактах, що врешті-решт його охопив гнів.

«Це - проклята фабрикація, - заявив Трамп про розслідування. - Я зовсім не хочу давати показань». За словами Вудворда, врешті-решт Дауд сказав Трампу, що той може опинитися у в'язниці, якщо погодиться відповісти на питання Мюллера.

Кілька місяців по тому Трамп сказав Дауду, що буде «відмінним свідком». «Ви не хороший свідок, - відповів Дауд. - Пане президенте, боюся, я нічим не можу вам допомогти». На наступний ранок юрист подав у відставку, пише журналіст.

Вудворд, який десятки років тому писав для Washington Post викривальні матеріали про корупцію в Білому домі, які привели до відставки президента Річарда Ніксона, наводить цитати колишніх і діючих співробітників адміністрації, які критично відгукуються про президента, стверджуючи, що його анітрохи не турбує, що його дії можуть створити загрозу для світової безпеки, а також часто буває не в курсі, що відбуваються в світі.

Переговори Вудворда про інтерв'ю з Трампом провалилися, проте президент спробував поговорити з журналістом, коли робота над книгою вже була завершена.

Автор наводить слова чинного глави апарату Білого дому Джона Келлі, який назвав Трампа «ідіотом» і «зірвавшимся з петель». А міністр оборони Джеймс Меттіс, за словами Вудворда, сказав, що інтелект президента знаходиться на рівні «п'яти- або шестикласника».

«Він ідіот. Безглуздо намагатися його в чомусь переконати. Він абсолютно злетів з котушок. Ми живемо в атмосфері божевілля, - цитує Вудворд слова Келлі, сказані на нараді зі співробітниками. - Я навіть не знаю, навіщо ми всі тут. Це найгірша робота в моєму житті».

За словами автора, помічники нерідко вихоплювали документи зі столу Трампа в Овальному кабінеті, щоб перешкодити йому їх підписати або вжити заходів, які, на думку помічників, поставлять під загрозу міжнародну безпеку або інтереси США. Вудворд називає це «адміністративним держпереворотом» і «нервовим зривом» виконавчої влади.

У книзі також стверджується, що Трамп нерідко висміює своїх помічників у них за спиною. Так, одного разу він сказав, що його колишній радник з національної безпеки Макмастер через свої дешеві костюми схожий на «продавця пива», а першого главу апарату Білого дому Райнса Прібуса назвав «маленькою щуром», який «шастає туди-сюди».

Також редактор The Washington Post Боб Вудворд в своїй книзі написав, що Трамп після хіматаки в Сирії в квітні 2017 року наказав главі Пентагону Джеймсу Меттісу підготувати план фізичного усунення Асада.

За даними журналіста, Меттіс спочатку погодився, однак потім заявив, що не буде цього робити.

Зазначимо, що постпред США при ООН Ніккі Гейлі вже заявила, що американський лідер Дональд Трамп ніколи не обговорював можливість вбивства президента Сирії Башара Асада.