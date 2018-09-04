ЗМІ: Трамп вимагав від глави Пентагону вбити президента Сирії Асада



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Дональд Трамп та міністр обори США Джеймс Меттіс

За інформацією ЗМІ, Трамп зажадав у глави Пентагону «прикінчити» Асада

Після хімічної атаки в Сирії в квітні 2017 року президент США Дональд Трамп вимагав від міністра оборони Джеймса Меттіса вбити сирійського президента Башара Асада.

Про це написав у своїй книзі «Страх: Трамп в Білому домі» редактор газети The Washington Post Боб Вудворд, уривки якої опубліковані на сайті видання.

Сама книга поки не вийшла з друку. Вудворд стверджує, що Трамп зажадав у глави Пентагону «прикінчити» Асада. Нібито Меттіс навіть погодився, але після розмови не став цього робити.

«Давай убий його! Давай, давай прикінчимо їх усіх», - сказав Трамп Меттісу по телефону після атаки, пише Вудворд в своїй книзі.

Також він повідомляє, що Меттіс у спробі заспокоїти Трампа відповів, що підтримує президента. Але потім своєму старшому помічникові сказав: «Ми не збираємося робити нічого такого. Ми будемо набагато більш виваженими».

Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.

Нагадаємо, США стурбовані перспективами наступальної операції в сирійському Ідлібі.

Перед цим стало відомо, що сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.

Джерело: Еспресо ТВ