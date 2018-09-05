Трамп не обговорював вбивство Асада - постпред США при ООН



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Постпред США при ООН Ніккі Гейлі

Гейлі «жодного разу не чула», щоб Трамп обговорював можливість вбивства Асада

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що американський лідер Дональд Трамп ніколи не обговорював можливість фізичного усунення президента Сирії Башара Асада.

Про це вона повідомила на прес-конференції в Нью-Йорку, пише «Интерфакс».

«Я жодного разу не чула, щоб президент обговорював можливість вбивства Асада», - сказала Хейлі, додавши, що бере участь у зустрічах, на яких керівництво США обговорює сирійську тематику.

Нагадаємо, редактор The Washington Post Боб Вудворд в своїй книзі написав, що Трамп після хіматаки в Сирії в квітні 2017 року наказав главі Пентагону Джеймсу Меттісу підготувати план фізичного усунення Асада.

За даними журналіста, Меттіс спочатку погодився, однак потім заявив, що не буде цього робити.

Раніше повідомлялося, що США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї.

Нагадаємо, США стурбовані перспективами наступальної операції в сирійському Ідлібі.

Перед цим стало відомо, що сирійські урядові війська готують наступ на останній анклав повстанців - провінцію Ідліб і прилеглі райони.