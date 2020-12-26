Стрілянина в Берліні: поліція назвала можливу причину

За версією правоохоронців, зʼясовували стосунки представники криміналітету

Стрільбу в Берліні сьогодні зранку розпочали два чоловіки, які є представниками організованої злочинності. Причиною перестрілки став особистий конфлікт між ними, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Берліну.

Наголошується, що правоохоронні органи порушили кримінальні справи стосовно кількох осіб за підозрою у замаху на вбивство.

Як повідомлялося раніше, місцеві жителі почули стрілянину в Кройцбергу близько 4:00 за місцевим часом. Постріли, за даними поліції, що відбулися після сварки між чоловіками, які є представниками «середовища організованої злочинності». Повідомлялось, що поранення на місці стрілянини отримало троє чоловік, ще одного знайшли пізніше в канаві з простреленою ногою. Всі вони доставлені до шпиталю.

Інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини на вулиці Штреземаннштрассе. Поліція не уточнила, чи є зв'язок між фактом самої стрільби і місцем події.

Українське посольство в Німеччині виясняє, чи є серед постраждалих українські громадяни і закликає українців у ФРН оминати район вулиці Штреземаннштрассе та приглелі до неї вулиці.