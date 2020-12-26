  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стрілянина в Берліні: поліція назвала можливу причину

    • Розсилка
    Посольство закликало українців оминати місце стрілянини - Стрілянина в Берліні: поліція назвала можливу причину
    Посольство закликало українців оминати місце стрілянини
    Фото з відкритих джерел

    За версією правоохоронців, зʼясовували стосунки представники криміналітету

    Стрільбу в Берліні сьогодні зранку розпочали два чоловіки, які є представниками організованої злочинності. Причиною перестрілки став особистий конфлікт між ними, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Берліну.

    Наголошується, що правоохоронні органи порушили кримінальні справи стосовно кількох осіб за підозрою у замаху на вбивство.

    Як повідомлялося раніше, місцеві жителі почули стрілянину в Кройцбергу близько 4:00 за місцевим часом. Постріли, за даними поліції, що відбулися після сварки між чоловіками, які є представниками «середовища організованої злочинності». Повідомлялось, що поранення на місці стрілянини отримало троє чоловік, ще одного знайшли пізніше в канаві з простреленою ногою. Всі вони доставлені до шпиталю.

    Інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини на вулиці Штреземаннштрассе. Поліція не уточнила, чи є зв'язок між фактом самої стрільби і місцем події.

    Українське посольство в Німеччині виясняє, чи є серед постраждалих українські громадяни і закликає українців у ФРН оминати район вулиці Штреземаннштрассе та приглелі до неї вулиці.

    Теги: Німеччина вбивство посольство поліція стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies