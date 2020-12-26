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    У світі

    На вулиці у Берліні сталася стрілянина

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    <p>Берлінська поліція розслідує стрілянину в Кройцберзі рано вранці в суботу</p> - На вулиці у Берліні сталася стрілянина

    Берлінська поліція розслідує стрілянину в Кройцберзі рано вранці в суботу

    Причини і обставини інциденту наразі невідомі

    На вулиці в районі Кройцберг в Берліні невідомі відкрили стрілянину. Про це повідомляє Berliner Zeitung з посиланням на поліцію.

    За попередніми даними, чотири людини отримали поранення. На місці події працює поліція, в операції залучений вертоліт.

    Відзначається, що одного з потерпілих виявили в Ландвер-каналі. Чоловіка з травмою ноги дістали з води.

    Причини і обставини події наразі невідомі. Пошуки злочинців тривають.

    Це не перший інцидент, що стався у Німеччині. В кінці грудня минулого року в центрі Берліна невідомий здійснив кілька пострілів в магазині. Передбачається, що це було спробою пограбування.
    У листопаді невідомий відкрив стрілянину біля синагоги в німецькому місті Галле і зник. Зловмисник кілька разів вистрілив з автомата і втік на машині.

    Нагадаємо, суд в Австрії ухвалив рішення взяти під варту двох чоловіків, затриманих за підозрою у причетності до терористичного акту 2 листопада у Відні. Затримані підозрюються у сприянні вбивству шляхом надання допомоги нападнику напередодні атаки.

    Як повідомлялося, 14 грудня поліція Нью-Йорка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину біля кафедрального собору Іоанна Богослова. Чоловік стріляв безладно в повітря біля храму, де перебувало майже 400 осіб.

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    Теги: Німеччина вертоліт пограбування поліція стрілянина
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