На вулиці у Берліні сталася стрілянина
Берлінська поліція розслідує стрілянину в Кройцберзі рано вранці в суботу
Причини і обставини інциденту наразі невідомі
На вулиці в районі Кройцберг в Берліні невідомі відкрили стрілянину. Про це повідомляє Berliner Zeitung з посиланням на поліцію.
За попередніми даними, чотири людини отримали поранення. На місці події працює поліція, в операції залучений вертоліт.
Відзначається, що одного з потерпілих виявили в Ландвер-каналі. Чоловіка з травмою ноги дістали з води.
Причини і обставини події наразі невідомі. Пошуки злочинців тривають.
Нагадаємо, суд в Австрії ухвалив рішення взяти під варту двох чоловіків, затриманих за підозрою у причетності до терористичного акту 2 листопада у Відні. Затримані підозрюються у сприянні вбивству шляхом надання допомоги нападнику напередодні атаки.
Як повідомлялося, 14 грудня поліція Нью-Йорка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину біля кафедрального собору Іоанна Богослова. Чоловік стріляв безладно в повітря біля храму, де перебувало майже 400 осіб.