  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стрілянина в Італії: поліція розповіла про нападника

    Траіні був прихильником антиемігрантської партії
    Поліція Італії розповіла про особу чоловіка, який відкрив вогонь по африканським мігрантам. Ним виявився чоловік на ім'я Лука Траіні, який був пов'язаний з правими екстремістськими рухами, передає Associated Press. «Міністр внутрішніх справ Італії говорить, що підозрюваний бойовик був занурений в «расову
    • Сьогодні, 06:59
    • Розсилка

    Траіні був прихильником антиемігрантської партії

    Поліція Італії розповіла про особу чоловіка, який відкрив вогонь по африканським мігрантам. Ним виявився чоловік на ім'я Лука Траіні, який був пов'язаний з правими екстремістськими рухами, передає Associated Press.

    «Міністр внутрішніх справ Італії говорить, що підозрюваний бойовик був занурений в «расову ненависть» і мав крайній правий фон з неонацистськими і неофашистскими зв'язками», - повідомляє видання.

    В МВС Італії відзначили, що він діяв сам, але планував напад довгий час.

    «Траіні був прихильником антиемігрантської партії «Північна Ліга», а також у нього були зв'язки з ультраправими політичним партіями «Нова сила» і неофашистським громадським центром у Римі «Каса Паунд», - додало агентство.

    Раніше повідомлялося, що в італійському місті Мачерата невідомі, перебуваючи в автомобілі, відкрили вогонь по перехожих, є інформація про щонайменше чотирьох поранених. 

    Нагадаємо, 22 січня чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку в італійському місті Беллона в південній області Кампанія. Тоді поранення отримали п’ятеро людей.

    міністр Італія мігранти партії напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ