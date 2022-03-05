Стронгмен Олексій Новіков передасть весь свій гонорар українській армії

Найсильніша людина планети 2020 року з першого дня війни працює волонтером

Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, захищає кольори України на турнірі Arnold Classic у Польщі і весь гонорар передасть на потреби української армії, – повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Асоціація спортивних журналістів України.

«Наш український козак Олексій Новиков з першого дня війни працює волонтером та потужно допомагає ЗСУ. Зараз вiн у Польщі, для того, щоб представити Україну на змаганнях світового рівня Arnold Classic. Результати першого дня: присідання на максимальну вагу 411 кг (персональний рекорд), гантель 125 кг на кількість: 7 разів за 90 секунд (рекорд світу). Олекса пообіцяв весь свій гонорар за змагання витрати на закупівлю броні нашим хлопцям», – заявили у Федерації стронгмену України.

Олексій Новіков (народився 11 лютого 1996 року) – студент Київського національного торговельно-економічного університету. Він виграв змагання World's Strongest Man 2020, став другим переможцем серед українських найсильніших людей світу після Василя Вірастюка, який переміг у 2004 році.

Нагадаємо, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому висловив своє ставлення до розв'язаної Росією війни в Україні i зізнався, що готовий убивати російських загарбників.