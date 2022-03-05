Ілля Марченко: «Найжахливіше, що вторгнення підтримує безліч росіян»

Лідер української збірної з тенісу вірить у перемогу на всіх фронтах

Лідер збірної України з тенісу Ілля Марченко в інтерв'ю Sport.ua розповів про своє ставлення до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Ще десять днів тому я вважав, що вторгнення Росії – це вигадка західних ЗМІ. Зараз шок, звісно. Важко передати словами. Просто неймовірно, що в наш час це можливо. Одна країна вторглася в іншу, щоб захистити там якісь свої інтереси. А найжахливіше, що це все ще підтримує безліч росіян.

Мені довелося втекти від війни у 2014 році і залишити свій будинок в Донецьку, в якому я не був до сьогодні, але те, що відбувається зараз, вийшло на зовсім інший рівень. Росіяни не прикидаються місцевими цього разу.

Ми зараз на змаганнях, граємо зі збірною Барбадосу. Важко. Переживаємо, у всіх хтось та й залишився в Україні. Теніс зараз не на першому місці у всіх у головах. Але ми віримо у перемогу на всіх фронтах, більше нам нічого не залишається», – сказав Марченко.

Нагадаємо, що Український гравець «Зеніту» Ярослав Ракицький розірвав контракт із російським клубом за півроку до його закінчення.