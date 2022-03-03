«Страху немає». Усик заявив, що готовий убивати російських загарбників (відео)

Чемпіон світу з боксу зізнався, що його можуть змусити почати вбивати

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому висловив своє ставлення до розв'язаної Росією війни в Україні.

«Якщо вони захочуть позбавити життя мене чи моїх близьких, мені доведеться це зробити. Але я не хочу цього. Не хочу стріляти, не хочу нікого вбивати. Але якщо будуть вбивати мене – я не матиму вибору. Може, це прозвучить сентиментально, але моя душа належить господу, а тіло та честь – моїй країні, сім’ї. Так що страху немає, зовсім ніякого. Є тільки нерозуміння – як таке може відбуватися в 21-му столітті?

Бокс допоміг мені бути спокійним та ментально готовим. Це дає мені змогу допомагати тим, хто панікує та нервує.

Навколо бомбардування – це божевілля. Вони щойно розбомбили Маріуполь, один з моїх друзів отримав ракету в дах. Це не ігри. Росіяни насправді не знають, що тут відбувається. Вони не бачать, що відбувається. Вони жертви свого президента.

Не знаю, коли повернуся в ринг. Моя країна та моя честь важливіші для мене, ніж чемпіонський пояс. Коли є повітряна тривога, ми ховаємося. Звісно, весело, коли нас тут багато – ми розважаємось. Але ми змушуємо себе розважатися», – сказав Усик.

Боксер наголосив, що не має страху через те, що може померти. За словами Усика, його душа належить Богові, а тіло й честь – своїй країні та сім'ї.

Російський мільярдер Роман Абрамович, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб «Челсі». Бізнесмен також заявив, що на виручені гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.