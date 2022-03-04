«Борусія» збирає фінансову допомогу Україні

Німецький футбольний клуб має намір перерахувати Україні як мінімум 95 тис. євро

Німецький професійний футбольний клуб «Боруссія Менхенгладбах» (один із найтитулованіших клубів Бундесліги) оголосив про збирання матеріальної допомоги постраждалим в Україні під час війни з російським агресором, – повідомляє Sport.ua.

«Наший клуб має 94269 офіційних членів, тому мінімум таку суму в євро ми перерахуємо до фонду допомоги постраждалим в Україні. Також запрошуємо вболівальників здійснити додаткові пожертвування та збільшити загальну суму. Перерахувати гроші можна на рахунок Фонду Боруссія, IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 з позначкою Borussiahilft Ukraine», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Крім того, «Борусія» збиратиме пожертвування на стадіоні та навколо нього на наступній домашній грі 12 березня проти берлінської «Герти». Також на ігровій та тренувальній формі команди буде розміщено напис «Зупинити війну». Далі ця форма буде виставлена на аукціон, гроші від якого також будуть направлені на допомогу Україні.

Нагадаємо, що український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року після трансферу із «Шахтаря» за 10 млн євро. Контракт розірвано за півроку до його закінчення.