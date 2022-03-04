  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Борусія» збирає фінансову допомогу Україні

    Гравці та вболівальники &laquo;Боруссії&raquo; єдиним фронтом виступили проти російських фашистів - «Борусія» збирає фінансову допомогу Україні

    Гравці та вболівальники «Боруссії» єдиним фронтом виступили проти російських фашистів

    Фото: readfootball.com

    Німецький футбольний клуб має намір перерахувати Україні як мінімум 95 тис. євро

    Німецький професійний футбольний клуб «Боруссія Менхенгладбах» (один із найтитулованіших клубів Бундесліги) оголосив про збирання матеріальної допомоги постраждалим в Україні під час війни з російським агресором, – повідомляє Sport.ua.

    «Наший клуб має 94269 офіційних членів, тому мінімум таку суму в євро ми перерахуємо до фонду допомоги постраждалим в Україні. Також запрошуємо вболівальників здійснити додаткові пожертвування та збільшити загальну суму. Перерахувати гроші можна на рахунок Фонду Боруссія, IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 з позначкою Borussiahilft Ukraine», – йдеться в офіційній заяві клубу.

    Крім того, «Борусія» збиратиме пожертвування на стадіоні та навколо нього на наступній домашній грі 12 березня проти берлінської «Герти». Також на ігровій та тренувальній формі команди буде розміщено напис «Зупинити війну». Далі ця форма буде виставлена на аукціон, гроші від якого також будуть направлені на допомогу Україні.

    Нагадаємо, що український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року після трансферу із «Шахтаря» за 10 млн євро. Контракт розірвано за півроку до його закінчення.

    Читайте також:

    Теги: гроші Ярослав Ракицький час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Борусія» збирає фінансову допомогу Україні