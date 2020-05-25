У Франції вперше обрали мером трансгендерну жінку



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За Марі Ко проголосували 14 муніципальних депутатів з 15, один утримався

Мер пообіцяла направити свою енергію на поліпшення умов життя місцевих мешканців

55-річна Марі Ко стала першою відкритою трансгендерною жінкою, яку у Франції обрали мером міста.

Про це повідомляє RFI.

Зазначається, що Марі Ко стала мером містечка Тіюа-ле-Марш'єнн на півночі країни, розташованого неподалік від Лілля.

Як повідомила регіональна газета La Voix du Nord, за Марі Ко проголосували 14 муніципальних депутатів з 15, один утримався.

«Я дуже пишаюся тим, що ви мене вибрали. Потрібно визнати, що на початку це не здавалося очевидним», – сказало Ко в суботу, 24 травня, на першому засіданні в мерії.

Мер пообіцяла направити свою енергію на поліпшення умов життя місцевих мешканців.

Стефані Ніко з Національної трансгендерної асоціації заявила, що Марі Ко «стала першою трансгендерною людиною, обраною мером у Франції». Ніко каже, що «хтось міг бути» обраний і раніше, але не заявляв про це публічно.

«Люди мене обрали не тому, що я трансгендерна, вони обрали мою програму. Ось, що цікаво: коли такі речі стають нормальними, на тебе вже не показують пальцем», – заявила Марі Ко.

Марі Ко, мешканка містечка протягом 12 років поєднає функції мера з керівництвом компанією в області ІТ-консалтингу.