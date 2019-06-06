Суд Амстердама 16 липня оголосить рішення щодо «скіфського золота»

«Рішення Апеляційного суду Амстердаму стосовно повернення «скіфського золота» в Україну буде оголошене 16 липня 2019 року. Тож чекаємо на рішення», – йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив, що колекція «скіфського золота» з кримських музеїв має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Захист інтересів України у суді здійснювала юридична фірма Bergh Stoop&Sanders N.V.

11 березня 2019 року відбулося засідання Апеляційного суду Амстердама у справі за позовом держави Україна до Музею Алларда Пірсона – археологічного музею Амстердамського університету про повернення в Україну експонатів.

Нагадаємо, перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова розраховує на позитивне рішення голландського апеляційного суду щодо експонатів «скіфського золота».

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це - Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.