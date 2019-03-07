«Скіфське золото»: Україна готує потужну делегацію на суд в Амстердамі



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У Києві очікують, що «скіфське золото» повернеться в Україну після завершення всіх судів

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією

Перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова розраховує на позитивне рішення голландського апеляційного суду щодо експонатів «скіфського золота».

Про це вона сказала під час презентації книги «Крим за завісою. Путівник зоною окупації», пише «Укрінформ».

«Маю наголосити, що на високому рівні тема Криму буде порушуватися. 11 березня в апеляційному суді Амстердама буде підніматися питання «скіфського золота». Ви про цей кейс усі знаєте. Активно готується дуже висока та потужна делегація уряду, в тому числі я, представники Мінкультури, МЗС, музейники українські. Будемо захищати позиції в апеляційному суді. Позиція України потужна. У нас немає побоювань, що будуть якісь рішення не на користь України», - сказала вона.

Крім того, 15 березня у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН буде відкрите засідання, на якому також ставитиметься питання щодо Криму.

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це — Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.