Суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія – журналіст

Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю

Печерський суд 2 червня наклав арешт на майно і банківські рахунки скандального блогера Анатолія Шарія. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook

За словами журналіста, суд наклав арешт на майно Шарія, яке той «придбав на російські гроші». Йдеться про віллу в Іспанії, ще одне житло там і три банківські рахунку в іспанському, російському і люксембурзькому банках.

«Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю в Hsbc Bank Canada (адреса 885 West Georgia Street, Канада)», – написав Бутусов.

Сам Шарій також уже прокоментував рішення суду у своєму Facebook. «Вчора Офіс президента проанонсував, сьогодні – вуаля – Печерський суд заарештував майно Анатолія Шарія, який 10 років не живе в Україні і не веде в Україні жодної фінансової або господарської діяльності. Заарештував, звісно, не в Україні, а в Європі, в Росії, і, увага — в Канаді», – написав він.

Нагадаємо, раніше Бутусов оприлюднив дані банківського рахунку в Росії, за допомогою якого, за його словами, фінансують скандального медіа-утікача Анатолія Шарія. Бутусов зазначив, що на рахунок, власником якого є «Anatolii Sharii«, у організації під назвою «Raiffeisen Bank RF», за даними джерел «Цензор.нет», надходять гроші для потреб Шарія.

За словами Бутусова, 21 травня 2019 та 19 квітня 2020 року на цей рахунок від двох громадян Росії було перераховано в сумі 670 тис. євро.

Бутусов зазначив, що з цього рахунку Шарій оплачує свої покупки нерухомості в Іспанії.