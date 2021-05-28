Суд призначив експертизу у справі про заборону партії Шарія

Суд задовольнив клопотання Міністерства юстиції України та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу

Окружний адміністративний суд Києва призначив психолого-лінгвістичну експертизу у справі про заборону «Партії Шарія». Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначається, сьогодні, 28 травня, відбулось засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі за позовом Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

«В ході засідання суд задовольнив клопотання Міністерства юстиції України та призначив у справі судову комплексну психолого-лінгвістичну експертизу. Її проведення суд доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса», – йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив рішення зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До слова, колишня омбудсменка Лутковська стала адвокаткою партії Шарія.

Із 3 червня 2019 року Лутковська представляла Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. У ТКГ вона за наказом Зеленського замінила Ірину Геращенко. Зеленський звільнив її 29 січня 2020 року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.