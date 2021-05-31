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    Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата та позбавила статусу біженця

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    Раніше СБУ&nbsp;попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія - Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата та позбавила статусу біженця
    Раніше СБУ попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія
    Фото з відкритих джерел

    Джерело видання стверджує, що Шарій найняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві»

    Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія та визнала його персоною нон ґрата, повідомляє Цензор.Нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    За інформацією видання, це сталося 10 травня. Відразу після цього адвокати блогера попросили передати їм відповідні матеріали, щоб вивчити підстави рішення.

    Джерело видання стверджує, що Шарій найняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві». На думку литовських юристів, рішення навряд чи вдасться оскаржити через «обґрунтованість матеріалів і наявність його політичної підтримки».

    Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

    25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

    Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

    Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.

    Днями стало відомо, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича Валерія Лутковська стала адвокаткою партії Анатолія Шарія.

    Теги: документи Литва Анатолій Шарій
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    Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата та позбавила статусу біженця