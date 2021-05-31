Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата та позбавила статусу біженця

Раніше СБУ попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія

Джерело видання стверджує, що Шарій найняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві»

Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія та визнала його персоною нон ґрата, повідомляє Цензор.Нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією видання, це сталося 10 травня. Відразу після цього адвокати блогера попросили передати їм відповідні матеріали, щоб вивчити підстави рішення.

Джерело видання стверджує, що Шарій найняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві». На думку литовських юристів, рішення навряд чи вдасться оскаржити через «обґрунтованість матеріалів і наявність його політичної підтримки».

Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.

Днями стало відомо, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича Валерія Лутковська стала адвокаткою партії Анатолія Шарія.