Шарія фінансують із Росії через рахунок у московському банку, – журналіст

Бутусов зазначив, що з російського рахунку Шарій оплачує свої покупки нерухомості в Іспанії

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані банківського рахунку в Росії, за допомогою якого, за його словами, фінансують скандального медіа-утікача Анатолія Шарія. Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Бутусов зазначив, що на рахунок, власником якого є «Anatolii Sharii«, у організації під назвою «Raiffeisen Bank RF», за даними джерел «Цензор.нет», надходять гроші для потреб Шарія.

За словами Бутусова, 21 травня 2019 та 19 квітня 2020 року на цей рахунок від двох громадян Росії було перераховано в сумі 670 тис. євро.

Бутусов зазначив, що з цього рахунку Шарій оплачує свої покупки нерухомості в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія та визнала його персоною нон ґрата.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.

Днями стало відомо, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича Валерія Лутковська стала адвокаткою партії Анатолія Шарія.