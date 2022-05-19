Суд дозволив заарештувати Януковича за новою підозрою

Януковича підозрюють в організації незаконного переправлення щонайменше 20 осіб через державний кордон

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України, підозрюваному в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Очевидно, йдеться про Віктора Януковича. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, експрезидент 23 лютого 2014 року перебував в околиці села Урзуф Донецької області. Того дня він спільно з працівниками держохорони та представниками Росії за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через держкордон України. Усі вони полетіли до міста Анапа Краснодарського краю Росії.

Януковичу оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу – організація незаконного переправлення людей через держкордон України. За це йому загрожує від 5 до 7 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Після втечі Януковича у 2014 році з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» та «Сухолуччя», фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини та хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки тощо.

Крім того, його підозрюють у підбурюванні військових до дезертирства, а також вважають очільником організованої злочинної групи, внаслідок дій якої під час Революції гідності загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним за статтею «Державна зрада» та заочно засудив його до 13 років в'язниці. Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела: Янукович сприяв росії у веденні агресивної війни проти України.

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