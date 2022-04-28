Адвокати, які обслуговували Януковича вісім років, попрощалися з ним

Адвокат Віталій Сердюк брав участь у судових засіданнях разом зі своїм клієнтом Віктором Януковичем у Росії

Припинення договору між сторонами відбулося на третій місяць військової агресії РФ проти України

Адвокатське об’єднання Aver Lex більше не захищає українського президента-втікача Віктора Януковича. Про це у Facebook повідомив партнер Aver Lex Віталій Сердюк.

«Відповідне повідомлення щодо припинення Договору між Віктором Януковичем та АО Aver Lex про надання правової допомоги направлено до Офіс Генерального прокурора та в усі кримінальні провадження, де адвокати виступали захисниками або представниками потерпілого», – зазначив уже ексзахисник Януковича.

Сердюк додав, що договір між адвокатським об’єднанням та Віктором Януковичем припинив дію 28 квітня 2022 року.

Раніше в інтерв’ю Сердюк розповідав, що у 2017-му гонорар Януковича в справі про держзраду складав 1/5 всього бюджету Aver Lex. Оскільки рахунки експрезидента і його сина заблоковані, то гроші начебто готівкою ввозилися через кордон по 10 тисяч євро на особу, бо така сума не вимагає декларування.

Адвокатське об’єднання Aver Lex почало представляло інтереси Віктора Януковича після його втечі з України до Росії.

Додамо, що у січні 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав винним Віктора Януковича у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни й заочно засудив до 13 років в’язниці.

У березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив у силі вирок про заочний арешт президента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.