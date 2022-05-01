Окружний адмінсуд перед війною ухвалив дивне рішення щодо Януковича

Адвокати подали позов про неправомірність усунення Януковича з посади президента

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Окружний адміністративний суд ухвалив два рішення, пов'язані з можливим поновленням експрезидента України Віктора Януковича. Про це у інтерв’ю Дмитрові Гордону розповів колишній начальник управлінь Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич.

«Якщо ви пам'ятаєте, усі сміялися з тих пасажів у грудні – січні. У грудні адвокати Януковича подають до Київського адміністративного суду позов про неправомірність усунення Януковича з посади президента Верховною Радою. На початку січня вони подають другий позов – знову до Верховної Ради – про незаконність позбавлення звання президента. А тепер цікава юридична фішка: згідно з нашим законодавством, якщо протягом пів року ти не подав до адміністративного суду скаргу щодо зняття з посади – неважливо якої, голови колгоспу чи президента, – то жоден суд не приймає, тому що минули терміни подання позовної заяви. А тепер дивіться: заднім числом, у грудні подають заяву й одразу ж її приймають до розгляду, незважаючи на те, що минуло вже вісім років. Окружний адміністративний суд Києва не просто приймає до розгляду, він реєструє і призначає дату розгляду. На початку січня так само приймають другу позовну заяву і так само реєструють і призначають дату», – розповів Петрулевич.

Він зазначив, що у звичайній ситуації позиватися до держави, «особливо в Окружний адміністративний суд Києва, – практично програшний варіант», якщо терміни подання позовної заяви пропущено.

«Тепер розуміємо, це було підготовлено до того, що за три-чотири дні беруть Київ, матеріали перебувають в адміністративному суді, він ухвалює рішення – поновлює Януковича на посаді президента, і він формує Кабінет Міністрів. Усе очевидно просто. Росія вже підготувала президента. І тут аспект особистого задоволення конкретної людини – Путіна. Його ж образили 2004 року, коли Янукович не став президентом. 2010 року він пробив його на посаду президента. Поновити його, поміняти нам владу – і повністю підконтрольна Росії держава. Усе було чітко сплановано, але ніхто не звернув на це уваги. У мене зараз постає питання: а де судді, які ухвалювали ці рішення? Хтось якісь претензії їм висунув? Я вже не говорю про притягнення до кримінальної відповідальності. Вони що, не розуміли, що роблять? Чудово розуміли. Може, ми не розуміли. Але вони розуміли. А знаючи Віктора Федоровича, який хотів самозадоволення, – це ж було профінансовано. Ну дурню зрозуміло», – додав Петрулевич.

Він наголосив, що суд призначив розгляд справ без участі сторін – тобто присутність представників Ради чи самого Януковича не була потрібна.

Нагадаємо, позов Януковича у грудні 2021 року потрапив до судді Євгена Аблова, заступника голови Окружного адмінсуду.

Раніше повідомлялося, що адвокатське об’єднання Aver Lex більше не захищає українського президента-втікача Віктора Януковича.

У березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив у силі вирок про заочний арешт президента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.