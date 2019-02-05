Суд дозволив зняти з Продана електронний браслет



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САП підозрює Мирослава Продана в незаконному збагаченні

«Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон», - заявили в САП

Суд зняв електронний браслет та повернув закордонний паспорт колишньому виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби України Мирославу Продану.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«4 лютого за результатами розгляду клопотання прокурорів САП Солом’янським районним судом міста Києва частково продовжено строк дії процесуальних обов’язків підозрюваному у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов’язків голови ДФС Мирославу Продану. Задовольняючи клопотання частково та визнаючи обґрунтованість підозри й наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя всупереч позиції прокурорів, відмовив у продовженні обов’язків носити електронний засіб контролю та здати на зберігання документ для виїзду за кордон. Фактично судом надано можливість підозрюваному безконтрольно пересуватись та виїздити за кордон», - говориться у повідомленні.

У САП заявили, що мотиви ухваленого рішення досі не відомі, оскільки «оголошено лише короткий його текст».

«Зауважимо, що згідно КПК України, рішення слідчого судді оскарженню не підлягає», - додали у САП.

Як відомо, 4 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-виконувачу обов’язків глави ДФС Мирославу Продану у вигляді взяття на поруки.

Антикорупційна прокуратура просила запобіжний захід для Продана у вигляді арешту із альтернативою застави у понад 89 млн грн.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.